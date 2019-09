CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TENNISNovak Djokovic ci ha provato, ha stretto i denti ma alla fine ha dovuto alzare bandiera bianca. Dando addio ai sogni di gloria, che per lui - n.1 del mondo - avrebbe significato il terzo Slam stagionale, il 17mo in carriera. E invece, gli US Open hanno perso il campione in carica e favorito del torneo, uscito di scena negli ottavi di finale dell'ultimo Slam stagionale in corso sul cemento newyorkese: a negare il pass ai quarti di finale al serbo, più che lo svizzero Stan Wawrinka, è stato un problema alla spalla sinistra che lo...