Non poteva esordire meglio. Jannik Sinner ha rifilato un secco 7-5 6-0 6-3 alla testa di serie n.11 del Roland Garros, il belga David Goffin, ex top ten e considerato uno dei migliori interpreti della terra rossa. Per centrare una prestazione così occorrono gran carattere e personalità. «Primo set con tanti break, poi sono stato più solido. Lo conosco bene anche fuori dal campo, non è mai facile affrontare un amico», ha sottolineato il 19enne altoatesino dopo il match. I due si allenano spesso insieme a Bordighera presso l'accademia di Riccardo Piatti, coach di Sinner. E alla vigilia il piccolo ma talentuoso belga, aveva speso parole di elogio per il rivale: «E' molto forte e sono convinto che prima o poi potrà vincere uno Slam. In allenamento mi batte sempre e lo ha fatto anche a Rotterdam lo scorso febbraio».

JANNIK PERFETTO

Si è giocato in un'atmosfera surreale con il Philippe Chatrier chiuso e le luci artificiali. Un silenzio spettrale, interrotto solo dal rumore infernale della pioggia battente sul nuovo costosissimo tetto. Ma tant'è in epoca coronavirus e l'importante è giocare. Lo ha fatto benissimo Sinner, al suo primo Roland Garros. «Le condizioni non erano facili, molto lente - ha detto - il campo è molto grande, fortunatamente sono riuscito ad allenarmi due volte nei giorni scorsi sul centrale».

IL CLIMA

Confermate le impressioni della vigilia: le condizioni climatiche abbastanza estreme, palle e campo pesanti e il freddo sembravano poter favorire il tennis di Jannik al cospetto del peso leggero Goffin. Il belga, in grande difficoltà, ha impiegato pochi game per capire che nel palleggio da fondo campo non aveva scampo. Solo nel primo set ha opposto una certa resistenza, provando a cercare anticipi e variazioni per poter girare gli scambi a suo favore. Il break decisivo in favore dell'azzurro è arrivato nel 12esimo game. Da quel momento in campo c'è stato solo lui: ha infilato 11 giochi consecutivi archiviando la pratica con sicurezza e passando alla storia come primo giocatore a vincere un match indoor al Roland Garros.

BENE L'ITALIA

In attesa degli esordi di Matteo Berrettini e Fabio Fognini, rispettivamente contro il canadese Pospisil e il kazako Kukushkin, buone notizie per l'Italtennis anche da Marco Cecchinato e Stefano Travaglia. Il siciliano ha battuto per 7-6 (9) 6-4 6-0 l'australiano Alex De Minaur, n.25 del seeding, tornando a vincere un incontro in uno Slam dopo due anni (nel 2018 proprio a Parigi centrò una storica semifinale). Il marchigiano si è imposto per 6-3 6-4 6-4 sullo spagnolo Pablo Andujar.

Nel tabellone femminile Martina Trevisan si è aggiudicata il derby tricolore che la vedeva opposta a Camila Giorgi. La tennista toscana era sotto 5-1 nel primo set prima di infilare un parziale di 9 game che l'ha portata sul 7-5 3-0. A quel punto la Giorgi si è ritirata.

Guido Frasca

