CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TENNISNADAL FATICACON KHACHANOV(bt) Ci sono volute 4h25' a Rafa Nadal per avere la meglio sul giovane Khachanov, battuto 5-7, 7-5, 7-6, 7-6. Oggi nel terzo turno degli Us Open il numero 1 del mondo affronterà Basilashvili. In campo anche Djokovic con Gasquet, Del Potro con Coric e Serena Williams con la Kanepi.VOLLEYITALIA-CINA A PADOVA(v.zag.) Alle 18 (Raisport), a Padova, l'Italia affronta la penultima amichevole premondiale, contro la Cina di Raul Lozano. Il ct Blengini deve effettuare l'ultimo taglio, sarà probabilmente il più giovane,...