TENNISMATTEO NON SI FERMA PIU', SERENA INVECE CROLLA(bt) Settima vittoria consecutiva per Matteo Berrettini, che approda ai quarti del torneo Atp 250 di Kitzbuehel battendo Albot 6-3, 6-7, 6-1. Berrettini aveva servito per il match nel secondo set, poi perso, ma nel terzo non ha dato scampo al moldavo. Nel prossimo turno oggi affronterà il cileno Jarry, che ha avuto la meglio su Verdasco. Intanto Serena Williams esce all'esordio del Wta di S. José col peggior ko della sua carriera: 6-1, 6-0, dall'inglese Konta, solo n. 48.GOLFMOLINARI TORNA...