TENNIS Mai nessuno come Federer ha giocato 17 volte le Atp Finals. E nessuno

TENNISMai nessuno come Federer ha giocato 17 volte le Atp Finals. E nessuno può vantare in bacheca 6 titoli al Masters di fine anno riservato ai migliori 8 giocatori della stagione. Inoltre King Roger non hai mai perso due partite nei round robin e non è uscito mai sconfitto dopo il secondo incontro. Questi numeri fanno capire chi aveva di fronte Matteo Berrettini davanti ai 20mila spettatori della O2 Arena di Londra tutti schierati con il fuoriclasse svizzero. Quasi scontata la vittoria del 38enne di Basilea: 7-6 (2) 6-3. Però, almeno per...