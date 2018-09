CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TENNISLA WTA DÀ RAGIONEALLA WILLIAMS(bt) La Wta si schiera a fianco di Serena Williams, che aveva accusato di sessismo l'arbitro della finale degli Us Open, reo di averle dato un game di penalità dopo essere stato definito ladro. Secondo l'associazione delle tenniste professioniste gli standard di tolleranza fra uomini e donne non sono uguali.CICLISMOVUELTA: OGGI LA CRONO(bt) Lultima settimana della Vuelta di Spagna si apre con una tappa molto importante in prospettiva successo finale, ovvero la cronometro da Santillana del Mar a Torrevalega...