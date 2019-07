CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TENNISL'unica maniera per dare a un sogno la possibilità di realizzarsi è smettere di sognarlo. «Io ci ho sempre creduto, ho sempre dato il massimo e ora mi godo il momento». Parola di Giulia Gatto-Monticone, che a 31 anni ha calpestato l'immacolato prato del Centre Court di Wimbledon, il torneo più famoso del mondo. E fa nulla se ha perso: di fronte c'era Serena Williams, che va per i 38, ma in quanto ad ego è sempre la regina: «Non sapevo che la Barty fosse la nuova n.1», ha detto l'americana. Bugia, ma va perdonata visto che ai...