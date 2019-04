CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TENNISINTERNAZIONALI :EFFETTO-FOGNINIGrandi numeri, tantissimi spettatori, un parterre de roi che non ha nulla da invidiare ai più blasonati Slam e in più, quest'anno, con l'effetto-Fognini a tener vivo il tifo. L'edizione n.76 degli Internazionali d'Italia in programma a Roma dal 12 al 19 maggio sarà un torneo di assoluto prestigio, con iscritti i primi 43 giocatori del mondo, sia in campo maschile che femminile. Tutto questo in un contesto di grande crescita per il tennis italiano: sembra proprio, infatti, che a breve sarà annunciata...