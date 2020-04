Cassa integrazione, sindacati in agitazione, buchi di bilancio. Lo sport piegato dalla pandemia dichiara lo stato di crisi. È la Federtennis a far discutere con la sua decisione di far ricorso agli ammortizzatori sociali per i suoi 110 dipendenti. «La Fit è destinataria di fondi pubblici: per la prima volta nella storia una federazione mette in cassa integrazione i suoi dipendenti motu proprio», attaccano i sindacati. «Il nostro è diventato un bilancio di guerra, non vengono pagati neanche Corrado Barazzutti, Nicola Pietrangeli e Sergio Palmieri», replica il presidente Angelo Binaghi. «La Fit è la federazione con la maggior percentuale di autofinanziamento, l'87%, dunque quella che soffre di più. Senza Internazionali, abbiamo bloccato tutto. Ma abbiamo varato subito una manovra da 3 milioni per le nostre società, dove 10 mila istruttori rischiano di restare senza tutele». Il rugby, dopo il consiglio federale, ha tagliato gettoni di presenza e compensi dei dirigenti per formare un fondo di oltre 1.5 milioni per le società. La Federbasket è stata la prima ad annunciare il taglio dei compensi ai collaboratori tecnici e, come volley e atletica, si sta regolando per ora con i suoi dipendenti secondo l'accordo sindacale del 6 marzo (smart working e smaltimento ferie arretrate).

© RIPRODUZIONE RISERVATA