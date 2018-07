CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TENNISIMPRESA FABBIANODERBY A FOGNINI(bt) Non è mai troppo tardi per togliersi grandi soddisfazioni e Thomas Fabbiano lha scoperto ieri, raggiungendo il terzo turno di Wimbledon grazie al successo su Stan Wawrinka, lo svizzero sceso al numero 224 del mondo a causa dei problemi al ginocchio ma pur sempre capace di vincere tre Slam fra il 2014 e il 2016, senza dimenticare che al primo turno aveva mandato a casa Dimitrov. Fabbiano, 133 del ranking, si è imposto 7-6, 6-3, 7-6 in una partita interrotta mercoledì per la pioggia e durata solo 12i...