TENNISFUORI SONEGOE BERRETTINISi ferma agli ottavi di finale l'avventura di Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego nel Western & Southern Open, Atp Masters 1000 in corso sui campi in cemento di Cincinnati in Ohio.Il 25enne romano n.8 del ranking è stato eliminato 6-4 6-3 dal 21enne canadese n.17 del mondo Felix Auger Aliassime, mentre il 26enne torinese n.27 in Atp è stato battuto dal 23enne greco n.3 del ranking mondiale, Stefanos...