CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TENNISFOGNINI SCONFITTOTHIEM AI QUARTIFabio Fognini esce di scena negli ottavi di finale del Mutua Madrid Open. Il ligure, numero 12 del ranking mondiale e decima testa di serie, al rientro nel circuito dopo il trionfo a Montecarlo (ed i successivi forfait a Barcellona e all'Estoril per l'infortunio alla coscia destra rimediato durante la finale del Principato), ha ceduto per 6-4, 7-5, in un'ora e mezza di gioco, all'austriaco Dominic Thiem, numero 5 del ranking e del seeding, reduce dal successo a Barcellona. Fognini saluta Madrid ma si...