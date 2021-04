Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

TENNISFOGNINI SALUTA MONTECARLO,RUUD IN SEMIFINALEFabio Fognini esce di scena nei quarti di finale di Montecarlo. Troppo bravo Casper Ruud, freddo e determinato a dispetto dei suoi 22 anni: 6-4 6-3, in un'ora e 36 minuti di partita. Il norvegese in semifinale affronterà il russo Andrej Rublev che ha battuto Rafa Nadal, mentre l'altra sfida vedrà di fronte il greco Stefanos Tsitsipas e il britannico Daniel Evans.MOTOGPMARQUEZ È TORNATOMA...