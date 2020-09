TENNIS

Esattamente come un anno fa. Oggi negli ottavi degli US Open per Matteo Berrettini ci sarà Andrey Rublev. Nel 2019 vinse in tre set il 24enne romano, che poi conquistò le semifinali battendo anche Monfils. «Le condizioni sono cambiate perché ora siamo due giocatori diversi. Siamo migliorati entrambi molto. Lui ha iniziato l'anno benissimo, ha vinto due tornei consecutivi. Sarà molto dura, ha armi molto importanti, serve bene, diritto e rovescio sono di grande livello, si muove alla grande e sa giocare su tutte le superfici. È già arrivato una volta nei quarti a New York. Sarà un match difficile anche perché ci conosciamo molto bene». La prima sfida tra i due risale al torneo junior di Wimbledon nel 2014: Rublev era il favorito n.1, mentre Berrettini aveva superato le qualificazioni. «Vinse lui 14-12 al terzo set», ricorda. Sempre nella passata stagione ha battuto il 22enne russo a Vienna sul veloce indoor. Berrettini è più solido e potente, Rublev gioca molto bene, ma ha alti e bassi. Sin qui il percorso di Matteo è stato perfetto: è approdato alla seconda settimana dello Slam a stelle e strisce in corso nella bolla di Flushing Meadows con una prova convincente che gli ha permesso di sbarazzarsi di Casper Ruud per 6-4 6-4 6-2. Dopo una buona partenza il norvegese è stato schiacciato dal servizio e dalle accelerazioni di diritto dell'azzurro, che è sempre stato in pieno controllo dell'incontro. Berrettini ha finora tenuto 45 turni di servizio consecutivi. «Si sente migliorato, più forte e sicuro dei propri mezzi. È cresciuto molto e se gioca bene può battere chiunque», sottolinea il coach Vincenzo Santopadre, che non lo ha seguito nella trasferta americana: con lui c'è Marco Giulisano, che fa parte dello staff del tennista capitolino.

TIFOSO SUPERSTAR

Non ci sarà pubblico sugli spalti, ma Berrettini avrà comunque il sostegno di Giovanni Bartocci, il tifoso con il megafono fuori dallo stadio. Ha attirato tanto l'attenzione da diventare la star della conferenza stampa di Matteo dopo la sua vittoria contro Ruud. A New York il proprietario del ristorante italiano dell'East Village Via della Pace è ormai il tifoso numero uno dell'azzurro: già lo scorso anno lo aveva sostenuto durante la splendida corsa fino alle semifinali. Bartocci si è accampato davanti ai cancelli chiusi dell'impianto, a pochi metri dal campo n.17, su cui si giocava Berrettini-Ruud, e con un megafono ha sostenuto a gran voce il suo beniamino per tutta la partita. E non mancherà neppure oggi.

Guido Frasca

