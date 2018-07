CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TENNISCOLPO BERRETTINIELIMINATO SOCK(bt) Derby italiano al secondo turno di Wimbledon tra Fabio Fognini e Simone Bolelli. Ieri il numero uno azzurro ha battuto in 4 set il giapponese Daniel, mentre il bolognese ha avuto la meglio 7-6, 7-6, 6-1 sull'uruguayano Cuevas. Ottime notizie in serata per Matteo Berrettini, che sotto di due set con il numero 15 del mondo Sock, si impone 6-2 al quinto. Si ferma invece subito la corsa del semifinalista del Roland Garros Marco Cecchinato, sconfitto 6-4, 6-7, 7-6, 6-4 da De Minaur. Fuori anche Lorenzo...