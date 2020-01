TENNIS

Chi dice che ogni paragone o confronto con i Fab Three è impossibile non ha torto: Federer, Nadal e Djokovic sono fenomeni che vanno oltre qualsiasi statistica, con 55 Slam conquistati su 208 di un'era open cominciata ben oltre 30 anni prima che loro si affacciassero alla ribalta internazionale. Ma il nuovo avanza: comunque vadano le semifinali degli Australian Open, domenica la sfida per il titolo la giocheranno il vincente tra Djokovic e Federer (puntata n.50 di un classico) e uno tra Thiem e Zverev. Dei tre tiranni che hanno frenato l'ascesa della generazione di mezzo (leggi il 26enne austriaco) e della Next Gen (vedi il 22enne tedesco), manca all'appello Nadal. A New York nel 2018 lo spagnolo aveva battuto Thiem. Anche ieri a Melbourne i due se le sono date di santa ragione per oltre 4 ore, ma questa volta a vincere a suon di sganassoni è stato l'Iron Man austriaco: 7-6 (3) 7-6 (4) 4-6 7-6 (6). Per lui quinta semifinale Slam, la prima fuori dalla terra rossa del Roland Garros e i complimenti di Nadal: «Più che per mio demerito penso che la sconfitta sia dovuta al fatto che Dominic è stato molto bravo. Nulla da dire, ha solo giocato bene. Quindi congratulazioni a lui».

LA PRIMA VOLTA

Prima semifinale, invece, per Zverev, che ha sfatato al 19esimo Major il tabù Slam e fatto suo il confronto generazionale con Wawrinka (22 anni contro 34): 1-6 6-3 6-4 6-2. Svizzero in cattedra nel primo set, poi il servizio del tedesco ha cominciato a funzionare (13 ace in totale) e l'inerzia è girata dalla sua parte. Il servizio? Facevo fatica con tutto, anche ad alzarmi la mattina, ha detto. Poi l'annuncio: Se vincerò donerò il montepremi (2 milioni e mezzo di euro, ndr) in beneficenza. Troppe persone ne hanno più bisogno di me.

Oggi si gioca la prima semifinale tra Djokovic e Federer con King Roger acciaccato per il dolore all'adduttore della gamba destra. I bookmaker non hanno dubbi: il successo di Nole ha una quota bassissima: 1.10.

