CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TENNISBIEL Un weekend amaro per l'Italia di Fed Cup. Il risultato condanna le azzurre: 3-1 per la Svizzera sul veloce indoor di Biel, in un impianto dove come ti giri vedi le immagini del Divin Federer. Dopo lo 0-2 rimediato nella prima giornata ci sarebbe voluto un miracolo per rimediare. Se la sconfitta di Sara Errani, al rientro dopo i 10 mesi di squalifica per il caso letrozolo, contro Belinda Bencic era prevedibile, ci si aspettava che Camila Giorgi potesse farcela contro Viktorija Golubic, n. 101 del ranking. La 27enne di Zurigo gioca un...