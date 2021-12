Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

TENNISAUSTRALIAN OPENDJOKOVIC C'ÈNovak Djokovic figura nella lista dei partecipanti degli Australian Open (dal 17 gennaio) che dovranno essere rigorosamente vaccinati contro il covid. Spicca il nome del serbo numero uno del mondo, la cui partecipazione è stata fin dall'inizio in bilico perché non ha pubblicamente chiarito se ha completato o meno il ciclo di vaccini obbligatorio per disputare il torneo. Un segnale che fa seguito a quello...