TENNIS

ATP, SFIDA

NADAL-DJOKOVIC

Anche la prima edizione dell'Atp Cup si risolverà nell'ennesimo confronto tra Nadal e Djokovic. I due giocatori più attesi, numeri 1 e 2 del ranking mondiale, hanno condotto per mano Spagna e Serbia a giocarsi oggi la finale a Sydney. Djokovic ha trascinato la sua nazionale al successo con la Russia vincendo, in rimonta, il secondo singolare contro Medvedev 6-1, 5-7, 6-4, decisivo dopo la vittoria di Lajovic che ha sconfitto dopo quasi due ore di battaglia 7-5, 7-6 Khachanov. Anche la Spagna non ha avuto bisogno del doppio con l'Australia per assicurarsi un posto in finale, ma Rafa Nadal ha dovuto sudare più del previsto per avere ragione di Alex De Minaur per 4-6, 7-5, 6-1. Prima del maiorchino, ci aveva pensato Roberto Bautista Agut a trovare il primo punto per la Spagna, regolando 6-1 6-4 un irriconoscibile Nick Kyrgios.

SCHERMA

FIORETTO, AZZURRI SECONDI

Due secondi posti per i fiorettisti azzurri in coppa del mondo. A Katowice (Polonia), Camilla Mancini si ferma solo in finale al cospetto dell'olimpionica russa Inna Deriglazova, che si impone 15-11. Al Challenge International de Paris 2020, grande classica del circuito, Daniele Garozzo è fermato ad un passo dalla vittoria dal 20enne statunitense Nick Itkin, che si impone 15-9.

