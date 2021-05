Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

TENNISAnche Matteo Berrettini lascia il Foro italico che per la prima volta riaccoglie il pubblico dopo la pandemia. Il tennista romano viene eliminato agli ottavi degli Internazionali d'Italia da Stefanos Tsitsipas in due set con il punteggio di 7-6, 6-2 in un'ora e 37 minuti di gioco. Il greco vola ai quarti e affronterà domani Djokovic. Nel tiebreak del primo set un doppio rimbalzo a favore nonè stato visto dall'arbitro ma il tennista...