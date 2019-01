CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TENNISANCHE FOGNINIPASSA AL 3° TURNODopo Seppi e Fabbiano (in campo nella notte) anche Fabio Fognini ha staccato il pass per il 3. turno degli Australian Open, così come il favorito n.1 del torneo Djokovic e il n.4 del seeding, Zverev. Fognini, 12ma testa di serie, ha superato l'argentino Leonardo Mayer in tre set: 7-6 6-3 7-6 e domani affronterà lo spagnolo Pablo Carreno-Busta, n.23. Anche Camila Giorgi ha travolto la 17enne polacca Iga Swiatek 6-2 6-0 in 59' e al 3. terzo sfiderà la ceca Pliskova, testa di serie n.7.BASKET NBAHARDEN DA...