TENNISAlla pari per un set e mezzo e quasi due ore di gioco. Matteo Berrettini è uscito tra gli applausi: di fronte nella semifinale degli US Open c'era Nadal e il 23enne romano ha fallito due set point nel tie break. Prima di finire schiacciato dal n.2 del mondo, ha interpretato la sfida come doveva: aggressivo, lucido con la testa e con i colpi. Senza scoraggiarsi per i turni di servizio sempre sofferti e per quelli di risposta mai vicini a concedergli una chance: non una palla break. Vero che Nadal fino a quel maledetto tie break stava...