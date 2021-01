LA STAGIONE

Tra rinvii, quarantene e porte chiuse, il 2021 del tennis si prospetta difficile almeno nel suo avvio e ogni programmazione sconta l'ombra della pandemia. Superato con fatica il 2020, lo sport della racchetta sta comunque per rimettersi in moto venerdì 7, con i tornei Atp di Antalya (Turchia) e Delray Beach (Usa) e l'evento Wta a Doha che vedrà presenti quattro delle top 10 del ranking.

La prudenza ha indotto però molti dei protagonisti a non rischiare contagi, rinunciando ai tornei di riscaldamento per dedicarsi alle qualificazioni del primo slam della stagione, l'Australian Open. Tra questi c'è Jannik Sinner, che ha deciso di rinunciare al torneo di Antalya. L'altoatesino, che comincia l'anno da n.36 al mondo ma è atteso a scalare in fretta la graduatoria, ha preferito partire prima per l'Australia, una scelta condivisa da molti colleghi, tra i quali Marco Cecchinato. Matteo Berrettini, n.1 azzurro e 10 mondiale, giocherà invece in Turchia, dove è la prima testa di serie. L'Australian Open è stato rinviato di tre settimane (il via è fissato per l'8 febbraio) con tutti i giocatori obbligati alla quarantena all'arrivo a Melbourne. Dopo l'Open, il calendario Atp non prevede grandi variazioni rispetto al previsto, con tornei in Europa, Sud America e Medio Oriente fino al Miami Open di fine marzo. Rinviato, invece, il torneo Usa di Indian Wells.

