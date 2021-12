TENNIS

Al circolo tennis di Rovigo si è concluso il torneo rodeo giovanile, sponsorizzato da Cmt Ponteggi. Per il club presieduto da Andrea Rossi era l'ultima manifestazione federale del 2021. In gara 43 Under 10 e 14. Questi i risultati delle finali.

Under 10: Simone Santoro (Canottieri Padova) batte Andre Zacchi (Tc Ostiglia) 4/1 4/2; Anania Chiara Jane (Gam Negrar) batte Francesca Bordin (Ct Rovigo) 4/2 4/0. Under 14: Marco Buja (4.1 Tc Padova) batte Cojan Denis (4.2 Plebiscito Padova) 4/0 0/4 10-6; Anna Trevisan (4.1 Palladio Vicenza) batte Anamaria Eliza Bordea (4.4 Bassano) per 4/2 4/0. Alle premiazioni ha presenziato il direttivo del circolo.

IL BILANCIO STAGIONALE

L'ultimo torneo agonistico è stata anche l'occasione utile al presidente Rossi per fare una rapida disanima della stagione federale del circolo. «Abbiamo organizzato 11 tornei, di cui 7 specifici e rivolti alle categorie Under, per complessivamente 710 tennisti (363 giovani), obiettivo primario del nostro direttivo. Ben 93 ragazzi/e frequentano regolarmente la nostra Scuola Tennis, che vanta uno staff di prim'ordine, certificato Fit e coordinato da un tecnico federale, a capo della scuola stessa. Sono 40 gli atleti agonisti tesserati, prendono parte attivamente alla stagione sportiva sia nei campionati a squadre che nei tornei individuali, con impegno e risultati di ottimo livello. Ben 5 le squadre schierate nel campionato regionale federale, con una promozione ottenuta a giugno, dalla formazione composta da soli atleti Under e frutto della Scuola Tennis. Ben 4 le squadre giovanili schierate nel campionato regionale, con tanta energia e tanta voglia di giocare».

IL CIRCOLO HA 102 SOCI

Il circolo di viale Tre Martiri conta 102 soci. «Sono loro l'anima pulsante della vita collettiva e la forza che sostiene laboriosamente il movimento interno al circolo - conclude Rossi - Un gruppo di sponsor ha scelto di legare la propria immagine alla dinamicità del nostro circolo, garantendoci quella serenità utile per organizzare eventi, allo scopo di promuovere il tennis nella città capoluogo del Polesine».

Si è poi svolta la cena sociale, nei locali del ristorante, annesso alla club house. È stata l'occasione per celebrare tutti i successi raggiunti nel 2021, grazie all'impegno di tutti i protagonisti.

Per informazioni sulle attività del Ct Rovigo è possibile scrivere una mail all'indirizzo info@circolotennisrovigo.it, oppure telefonare allo 0425362490.

