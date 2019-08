CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TENNIS/1MURRAY, NIENTE US OPENDopo il rientro in singolare (con sconfitta) a Cincinnati, Andy Murray rinuncia alla wild card per gli Us Open. «Speravo di giocare di più. Non torna tutto come prima dopo una partita o dopo una settimana», ha detto l'ex n.1 del mondo.TENNIS/2SONEGO KO, FOGNINI FORFAIT Cincinnati amara per gli azzurri. Dopo le sconfitte di Cecchinato e Berrettini, sono arrivati anche il ko di Lorenzo Sonego (ko 7-5 6-4 contro Kyrgios) e il forfait di Fabio Fognini, alle prese con un problema alla caviglia.BASKETMELLI SALTA I...