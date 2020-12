LA CAPOLISTA

MILANO Era tornato in gruppo, le foto dell'allenamento a Milanello lo ritraevano sorridente, si pensava di rivedere Zlatan Ibrahimovic almeno in panchina dopo quasi quattro settimane di stop, e contemporaneamente usciva un'intervista alla Uefa in cui si definiva «indomabile». Nel tardo pomeriggio di ieri, però, è emerso che al termine della seduta lo svedese ha sentito un dolore al polpaccio sinistro, la stessa gamba della lesione al bicipite femorale del 22 novembre che lo ha costretto a saltare le ultime sette partite del Milan. La risonanza ha evidenziato «una soffusione emorragica nel contesto del muscolo soleo», e un esame di controllo verrà effettuato non prima di dieci giorni.

L'edema può nascondere una nuova lesione muscolare, e in quel caso è facile ipotizzare almeno altre 2-3 settimane di stop per il centravanti.

JUVE A RISCHIO

Salterà di sicuro le ultime partite del 2020, con Sassuolo e Lazio, la prima del 2021 con il Benevento e al momento è complicato pensare di vederlo in campo nel big match dell'Epifania contro la Juventus. Salterebbe quindi la sfida con Gianluigi Buffon.

Il nuovo ko è un problema non da poco per Stefano Pioli, che in vetta alla classifica ha visto assottigliarsi a un punto il vantaggio sull'Inter dopo i due pareggi di fila. E la situazione potrebbe portare il Milan a cercare un'altra punta. Papu Gomez, in rottura con l'Atalanta, è un'idea: l'età, quasi 33 anni, non è proprio in linea con le strategie rossonere, ma nei piedi ha gol, assist e corsa. Uno di quelli, tra l'altro, con cui Ibrahimovic amerebbe giocare.

