MONACO Grandi e grossi, comodi, spaziosi, lussuosi, tecnologicamente evoluti e in grado di assicurare prestazioni sportive, in certi casi entusiasmanti. In casa BMW li chiamano Sav (Sport Activity Vehicle): un modo per distinguerli dai Suv (Sport Utility Vehicle) e prendere le distanze dai concorrenti, ovvero da marchi che rispondono ai nomi di Audi, Mercedes, Porsche, tanto per citare i più diffusi e blasonati.

Le new entry più recenti di BMW sono la X5 di quarta generazione, ora anche in versione ibrida, e la X6 di terza generazione (per ora solo benzina e diesel), auto già ordinabili ma destinate a recitare il ruolo di star nel porte aperte dedicato alla gamma X in programma l'8-9 febbraio. Hanno in comune il pianale modulare Clar (Cluster Architecture), la guida autonoma di livello 2 (non consente di staccare le mani dal volante), il cambio automatico Steptronic a 8 rapporti e, tra equipaggiamenti di serie e optional, dotazioni come la frenata d'emergenza con riconoscimento di pedoni e ciclisti, l'assistenza alla retromarcia con telecamera, la manovra di parcheggio autonoma, il controllo da remoto e molto altro. Sul piano stilistico condividono il frontale con il grande doppio rene che sta modificando l'aspetto di tutte le BMW, arricchendosi tra l'altro dell'illuminazione della griglia, mentre i pacchetti comfort plus regalano ad entrambe chicche da super premium.

Costruite a Spartanburg, in South Carolina, le nuove BMW sono auto destinate ad assolvere compiti diversi: la X6, dopo oltre mezzo milione di unità vendute, dovrà continuare a recitare l'atipico ruolo di Suv-Coupé (pardòn, Sav-Coupé), mentre la X5 (2 milioni di unità prodotte finora), con il nuovo modello ibrido plug-in xDrive 45e completa la gamma finora motorizzata benzina e diesel (xDrive 25d, 30d, 50d, 40i, M50i) procedendo sulla strada dell'elettrificazione. La sua principale credenziale è la capacità di abbattere il consumo medio fino a 1,7 litri/100 km, con produzione di CO2 oscillante tra 39 e 47 gr/km. L'auto può percorrere fino a 80 km a emissioni zero e può consentirsi anche brevi percorsi autostradali alla velocità di 135 km/h senza utilizzare la componente termica della motorizzazione. Ciò detto, il combinato disposto benzina-elettrico eleva la potenza totale a 394 cv/600 Nm, sfruttando il motore 6 cilindri 3.0 da 290 cv in abbinamento con l'elettrico. Così equipaggiata, la X5 ibrida assicura capacità di accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,6 secondi e velocità di punta (ove consentito) di 235 km/h. A emissioni zero - vale la pena sottolinearlo - l'auto può entrare anche nelle Ztl. Quanto al tempo di ricarica, la Casa dichiara 5 ore per l'80% dell'energia. Dotata delle 4 ruote sterzanti e delle sospensioni a controllo elettronico, la X5 assicura inoltre un comportamento dinamico impeccabile. Ciò grazie anche ad un optional denominato Ars (Active Roll Stability), speciale sistema antirollio che aiuta a contenere il coricamento nei cambi di direzione. In tal modo vengono mitigati i condizionamenti imposti dalle dimensioni cresciute e dai 2.510 kg registrati alla bilancia.

Ma il top, in materia di sportività applicata ad un'auto di grandi dimensioni, lo raggiunge la X6: nonostante sia più grande e più pesante del modello uscente (2,3 tonnellate), assicura un comportamento dinamico sorprendente, spiegabile con una rivisitazione del progetto eseguita con meticolosità tipicamente tedesca. Il discorso riguarda anche lo stile, che vede accentuarsi l'effetto coupé con tetto abbassato e passo cresciuto di 40 mm. Inimmaginabili i limiti raggiunti per un veicolo di questa stazza. Il discorso riguarda in particolare la X6 M50i con l'8 cilindri biturbo benzina 4,4 litri da 530 cv/750 Nm, abbinato al cambio Steptronic a 8 marce e alla trazione integrale. Così equipaggiata, la X6 passa da 0 a 100 km/h in 4,3 secondi, mentre la velocità massima viene limitata elettronicamente a 250 km/h.

Sergio Troise

