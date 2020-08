TECNOLOGICA

INGOLSTADT La via di mezzo tra una Q3 mild-hybrid e una Q5 ibrida plug-in sarà una Q4 E-tron. Si sa infatti che l'Audi, per colmare un vuoto prevalentemente numerico all'interno della sua gamma Suv, ne sta preparando uno elettrico, anzi due. Eh sì perché ci sarà anche la Q4 Sportback E-Tron e, così come nel primo caso, anche in questo lo ha fatto capire con un concept che porta il nome del modello di serie e ne anticipa lo stile, in modo pressoché definitivo. Per la Q4 insomma la casa di Ingolstadt vuole fare qualcosa di simile alla più grande E-tron, ma con un design ancora più avanzato e una base tecnica più specifica. Le Q4 E-tron saranno infatti le prime Audi ad essere basate sulla piattaforma MEB, la stessa della Volkswagen ID.3 e di molti altri modelli del gruppo esclusivamente elettrici.

QUATTRO PIANALI

La MEB è solo una delle 4 piattaforme che la casa tedesca si appresta ad utilizzare per la propria strategia che prevede oltre 20 modelli elettrici entro il 2025 con l'obiettivo di raggiungere per quella data il 40% delle vendite con auto con la spina, ibride plug-in comprese. L'altra è la MLB Evo della E-tron e della E-tron Sportback, in arrivo anche con le versioni S a 3 motori con 370 kW (leggansi 503 cv). Entro la fine del 2020 sarà inoltre svelata la E-Tron GT, coupé 4 porte realizzata sulla J1, la stessa base della Porsche Taycan. Insieme ai cugini di Zuffenhausen si sta poi studiando la PPE, una piattaforma destinata espressamente ai modelli elettrici premium e sportivi del gruppo e la prima Audi a sfruttarla sarà una coupé 4 porte delle dimensioni della A5 Sportback. Quanto a centimetri invece le due Q4 E-tron si equivalgono, centimetro più centimetro meno: 4 metri e 60 di lunghezza, 1 e 90 di larghezza e 1 e 60 di altezza con un passo di 2,77 metri. Il frontale è accomunato dalla calandra chiusa di forma ottagonale che sta diventando il segno di riconoscimento delle Audi elettriche e dai fari alti e sottili. I fianchi acquistano forza grazie ai parafanghi allargati, che ricordano la Quattro da Rally degli anni '80, e dalle ruote montate su cerchi da 22 mentre la coda è caratterizzata dal gruppo ottico unico.

La differenza tra le due la fa il lunotto decisamente più inclinato che rende la Q4 E-Tron più sexy e sportiva, anche grazie allo spoiler che contribuisce ad un cx di 0,26 contro lo 0,28 della Q4 E-Tron. L'attenzione all'ambiente non è solo nel sistema di propulsione perché le vernici, oltre che essere realizzate con metodi ecocompatibili, respingono i raggi infrarossi diminuendo così il riscaldamento dell'abitacolo e, di conseguenza, l'energia utilizzata dal climatizzatore a pompa di calore. I tappetini sono realizzati in materiale riciclato. Il posto guida è avvolgente e tutto digitale, la strumentazione comprende l'head-up display e lo schermo centrale da 12,3 pollici è rivolto verso il guidatore. Identico il powertrain per entrambe con un motore posteriore sincrono da 150 kW, che agisce in modo prevalente, ed uno anteriore asincrono da 75 kW per un totale di 225 kW e prestazioni all'altezza (180 km/h, 0-100 km/h in 6,3 s.).

CINQUE QUINTALI

La batteria, alloggiata sotto il piano, pesa 510 kg e permette di avere baricentro basso e un perfetto bilanciamento fissando le premesse ideali, insieme alle sospensioni posteriori multilink a controllo elettronico e alla regolazione istantanea della coppia sui due assali, per avere il miglior comportamento stradale. Il raffreddamento a liquido permette la ricarica fino a 125 kW e di mettere a bordo l'80% degli 82 kWh di capacità disponibili in poco più di 30 minuti. Il sistema di recupero sfrutta tutta l'esperienza accumulata da Audi dapprima sulle R18 E-Tron ibride vincitrici a Le Mans e attualmente sulle monoposto di Formula E. L'autonomia è di oltre 450 km che raggiungerà i 500 km per la versione a trazione posteriore.

Le due Audi Q4 E-Tron arriveranno entrambe nel 2021 distanziate da qualche mese, dunque c'è tutto il tempo per decidere quale delle due preferite, senza vie di mezzo.

Nicola Desiderio

