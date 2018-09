TECNOLOGICA FIRENZE Nasce dal lavoro sinergico svolto dall'Alleanza (Renault,

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TECNOLOGICAFIRENZE Nasce dal lavoro sinergico svolto dall'Alleanza (Renault, Nissan e Mitsubishi) insieme a Daimler il nuovo motore benzina TCe 1.3 che Renault lancia inizialmente su Scenic e Grand Scenic, con lo scopo di abbassare consumi ed emissioni migliorando le performance. Rappresenta un altro tassello del processo di rinnovamento sempre più orientato verso le motorizzazioni benzina, ibride ed elettriche, in un mercato europeo che vede il diesel in lieve ma costante decrescita.ALL'AVANGUARDIAIl TCe 1.3 sarà prodotto in Spagna,...