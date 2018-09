Tappa a Pinot, Yates ipoteca la Vuelta Aru e Nibali staccati sulla salita finale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CICLISMOLe mani di Simon Yates sulla Vuelta di Spagna. Il britannico attacca a 9 km dal traguardo raggiungendo i fuggitivi Pinot, Kruijswijk e Quintana, con quest'ultimo che si lascia poi sfilare per aiutare Valverde, obiettivo peraltro fallito. La maglia rossa fa il ritmo, che Kruijswijk non tiene, e così al traguardo si presenta con Pinot, il quale sfrutta il maggior spunto e va a vincere. Yates guadagna su tutti gli inseguitori nella generale, in particolare fra distacco e abbuono rifila 1'13 a Valverde, ora lontano 1'38, un abisso anche...