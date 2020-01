Tanti italiani alla sfida per le Olimpiadi

VOLLEY

Tre campionesse del mondo e il loro allenatore a caccia dell'ultimo pass per le Olimpiadi. I massimi campionati italiani di pallavolo maschile e femminile sono fermi e riprenderanno solo a metà gennaio per consentire lo svolgimento dei tornei continentali di qualificazione ai Giochi di Tokyo 2020, ai quali sono già ammesse le nazionali azzurre allenate da Gianlorenzo Blengini (uomini) e Davide Mazzanti (donne), vincitrici la scorsa estate dei tornei intercontinentali di Bari e Catania.

Ieri domenica a Berlino, nella Max Schmeling Halle che ospiterà anche le finali di Champions League 2020 dopo quelle dell'anno scorso, è iniziato il torneo che completerà il quadro delle squadre europee in Giappone. Divise in due gironi sono a caccia del biglietto per Tokyo Belgio, Repubblica Ceca, Germania e Slovenia (girone A), Bulgaria, Francia, Serbia e Olanda (B). Il torneo è partito con il botto, ovvero con il secco 3-0 inflitto dalla Francia alla Serbia in una sfida che ha visto protagonisti diversi top player del campionato italiano, dai perugini Atanasijevic e Podrascanin ai trentini Grebennikov e Kovacevic. Il torneo berlinese si concluderà venerdì con la finale all'ora di cena.

Scatterà invece domani ad Apeldoorn, in Olanda, il torneo femminile che domenica pomeriggio assegnerà l'ultimo posto disponibile a Tokyo per una squadra europea. Anche in questo caso le nazionali partecipanti sono otto, divise in due gruppi: nel primo sono state inserite Azerbaijan, Bulgaria, Polonia e Olanda; nel secondo Belgio, Croazia, Germania e Turchia.

NOMI DI SPICCO

Anche nel torneo femminile i nomi di spicco a caccia del pass a cinque cerchi non mancano, anzi: basti pensare alla presenza di quattro campioni del mondo per club dell'Imoco Conegliano, che ora si sfidano ad Apeldoorn con quattro maglie diverse: Daniele Santarelli, che oltre ad essere primo allenatore dell'Imoco è anche Commissario tecnico della Croazia, Asia Wolosz palleggiatrice della Polonia, Robin De Kruijf centrale dell'Olanda e Jennifer Geerties schiacciatrice della Germania.

Il match d'esordio vedrà di fronte domani alle 13 proprio le tedesche della pantera Geerties e la Turchia del Ct Giovanni Guidetti, che allena anche il club del Vakifbank Istanbul, eliminato nella semifinale del mondiale per club dall'Imoco dopo un'epica rimonta da 10-14 nel quinto set. Una volta definiti i verdetti dei tornei di qualificazione olimpica (se ne giocano anche in altri continenti), i campionati maschile e femminile ripartiranno con un turno infrasettimanale: mercoledì 15 gennaio toccherà alle donne impegnate nella prima giornata di ritorno di regular season, giovedì 16 agli uomini attesi dalla seconda di ritorno.

Luca Anzanello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA