ROMA Il secondo ciclo di tamponi per il Covid-19 a cui si sono sottoposti ieri mattina i giocatori della Roma è risultato negativo per tutti. La squadra di Paulo Fonseca ha ottenuto quindi il semaforo verde per cominciare regolarmente la preparazione a Trigoria dopo che venerdì la ripresa degli allenamenti era slittata a causa delle positività al coronavirus di Bruno Peres e Kluivert.

Per Dzeko e compagni test fisici in palestra e poi subito sul campo. Prevista per oggi invece la partenza dei nazionali per rispondere alle convocazioni in vista delle gare di Nations League. Tra i calciatori in uscita però non ci sarà l'armeno Mkhitaryan, che resterà nella Capitale ad allenarsi.

Intanto il Covid crea intoppi al mercato del Cagliari: il primo acquisto non sarà quello di Czyborra: l'affare tra club rossoblu e Atalanta per il momento è congelato. Secondo quanto trapela, l'esterno classe 1999, sarebbe risultato positivo al tampone per il Covid 19, notizia questa che non è stata però confermata dall'Atalanta. Czyborra era in predicato di trasferirsi al Cagliari in prestito biennale con obbligo di riscatto fissato a 5 milioni, e ora rimane, almeno per ora, a disposizione di Gasperini.

