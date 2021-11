Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VERONA Il veleno è nella coda. Mortifero per l'Empoli, pozione magica per il Verona. Una rete di Tameze al 45' della ripresa stende l'Empoli e proietta i gialloblù al nono posto della classifica, con vista sull'Europa League: una posizione impensabile sino a poche giornate fa. All'inizio Tudor non rischia Lazovic e ripropone lo stesso undici che ha pareggiato contro il Napoli.Andreazzoli schiera un Empoli con un attacco tutto italiano con...