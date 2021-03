ATLETICA

Sabato sera Gianmarco Tamberi aveva guidato la torcida azzurra per sostenere Marcell Jacobs. Ieri mattina il campione europeo dei 60 ha ricambiato il favore, battendo le mani ad ogni salto del marchigiano. Al termine della finale dell'alto durata oltre due ore, la misura soddisfa Gimbo, il risultato no. Per un campione abituato a vincere, e già detentore del titolo continentale, dover cedere l'oro e accontentarsi dell'argento è cosa dura da digerire. Così a fine gara l'anconetano non usa giri di parole. «È stata una finale europea che valeva quanto una finale olimpica. Se alle Olimpiadi arriverò secondo non uscirò soddisfatto, come non lo sono qui, e rimane un po' l'amaro perché avrei voluto una medaglia diversa al collo. Ma è difficile avere rimpianti quando si salta 2.35 che è una misura con cui di solito si porta a casa tutto, non qui a Torun». La misura è sicuramente la nota positiva di Tamberi per l'occasione in pedana con i capelli tinti di biondo platino e con la barba completamente rasata in ambo i lati della faccia giacché 2.35 rappresenta il suo primato stagionale eguagliato. Due anni fa quando vinse a Glasgow si era fermato a 2.32. «Sono contento di essermi messo alla prova in una gara così difficile, con un avversario che ha saltato così bene. Avevo bisogno di confrontarmi di nuovo ad altissimi livelli, erano anni che non lo facevo». A conquistare l'oro è stato il bielorusso Maksim Nedasekau, capace di valicare con successo quota 2.37, dopo aver fallito due volte a 2.35. Gli era rimasto un solo tentativo, ha rischiato e il gioco è valso la candela. «Nedasekau spiega Tamberi è un grandissimo combattente, è uno che ha già fatto risultati da giovanissimo vincendo gli Europei Under 20 con 2.33 che è una misura stratosferica a quell'età. Ha un salto semplice, non costruito, e mi rivedo un po' nelle sue caratteristiche perché nell'appuntamento importante riesce a tirare fuori il coniglio dal cilindro». Proprio quello che avrebbe voluto fare Gimbo, apparso solido e impeccabile fino a 2.31, misura alla quale Nedasekau è arrivato più stanco. Poi, di colpo, l'inversione: l'azzurro è calato, il bielorusso è salito in cattedra. Ha superato 2.33 alla prima prova, mentre Tamberi lo ha fatto alla seconda. Due centimetri più su ha sbagliato due volte, mentre Tamberi una sola. Si è tenuto il jolly e lo ha ben giocato a 2.37, misura che Tamberi non ha avuto nelle gambe: «Se devo capire dove migliorare conclude il capitano azzurro mi concentrerei sul fatto che mi sento ancora un po' spaesato a queste misure, perché è da tempo che non le affrontavo, quindi ogni tanto faccio una rincorsa diversa dall'altra. Ma ho fatto buoni salti, nelle ultime tre gare ho chiuso con 2.34 e due volte 2.35, penso sia un bell'andare».

L'Italia torna a casa dalla Polonia con tre medaglie, una per ciascun colore. All'oro di Jacobs e all'argento di Tamberi, si è aggiunto il bronzo del bellunese Paolo Dal Molin nei 60 ostacoli, autore di 756, alle spalle del francese Belocian (742) e del britannico Pozzi (743). Non è arrivata la medaglia, ma il quarto posto della 4x400 femminile col record italiano a 3'3032 è una soddisfazione per la trevigiana Rebecca Borga conle compagne Alice Mangione, Eleonora Marchiando ed Eloisa Coiro. «Abbiamo fatto il doppio dei punti di Glasgow 2019. Jacobs è stato eccezionale, Tamberi ha vinto l'argento e non perso l'oro, Dal Molin è tornato dopo quattro anni di infortuni. Abbiamo avuto conferme dai giovani, ci si aspettava di più dalla 4x400 maschile e dal mezzofondo», sintetizza il dt Antonio La Torre.

