SAN VENDEMIANO (M.F.) Dopo tre anni, ATL-Etica, giovane società di San Vendemiano affiliata alla Fidal e all'ente di promozione sportiva Aics, è davvero pronta a spiccare il volo, e per farlo ha tesserato uno degli atleti simbolo dello sport azzurro: Gianmarco Tamberi, il fuoriclasse del salto in alto. L'atleta ha spiegato che questa novità rientra in un percorso agonistico e sociale legato anche all'ente di promozione Aics (sezione Veneto) e che parteciperà al bando di concorso per l'ingresso nelle Fiamme Oro. «Il progetto di ATL-Etica asseconda un mio intento - ha detto Gimbo - promuovere i valori Aics, che sono i valori sani dello sport».

Ventotto anni, marchigiano, figlio d'arte (papà Marco è stato finalista all'Olimpiade di Mosca), Gianmarco Tamberi è un talento che sta riscrivendo la storia del salto in alto azzurro. Campione mondiale indoor a Portland 2016, due volte campione europeo, sette volte campione italiano, primatista italiano outdoor con 2.39, arriva a vestire la maglia di ATL-Etica nell'anno dell'Olimpiade di Tokyo. A San Vendemiano troverà altre due figure che hanno provato l'ebbrezza di volare molto in alto. La bulgara d'adozione coneglianese Hristina Kaltcheva, oro ai Mondiali indoor nel 99, ora allenatrice, e Gianni Iapichino, ex primatista italiano di salto con l'asta, dirigente del club.

