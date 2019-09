Tamai va in Polesine cercando una svolta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SERIE DTAMAI Ci arriva arrancando nella raccolta dei punti, però oggi ad Adria vuole cogliere la possibilità di fare un passo avanti gratificante. Il Tamai questo pomeriggio alle 15 si pone a confronto con una delle squadre più accreditate al podio finale, che comunque non sta brillando pienamente. Può dunque essere il momento giusto per affrontare i polesani. In casa Verardo si vuole che sia l'ora di uno scatto biancorosso, capace anche di colmare il deficit rispetto alla partenza del campionato scorso. Ci sono 3 punti in meno dopo le...