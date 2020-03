La Premier League ferma fino a fine aprile, il Sion che licenzia i calciatori che non accettano la cassa integrazione, quelli del Borussia M'Gladbach che invece accettano la riduzione; eppoi, Turchia e Belgio si fermano insieme a tanti paesi dell'Africa. Le conseguenze del coronavirus continuano a falcidiare il calcio europeo, e non solo. Il caso più clamoroso arriva dalla Svizzera, dove i dirigenti del Sion (serie A elvetica) hanno deciso di licenziare nove calciatori della prima squadra che non hanno accettato la proposta di un salario massimo di 12.350 franchi, una sorta di cassa integrazione garantita dall'assicurazione contro la disoccupazione, prevista in Svizzera. Il presidente Constantin ha proceduto con il licenziamento «per buone ragioni», inviando una lettera ai nove calciatori. Tra i quali ci sono l'ex giallorosso Seydou Doumbia e l'ex laziale Pajtim Kasami. Hanno invece detto sì alla riduzione degli stipendi i calciatori del Borussia, così come accaduto in Francia per alcuni club (tra i quali il Lione) che hanno messo i tesserati al 70% dello stipendio . «Orgoglioso della squadra e dello staff tecnico», ha scritto il ds del Borussia Max Eberl. «Questa decisione ci permetterà anche di evitare cessioni dolorose in estate». È di ieri la notizia che anche i campionati nazionali si sono fermati in Turchia (insieme a tutto lo sport) e in Belgio, con lo stop della Pro League resterà ferma fino al 30 aprile. Arrivano intanto notizie che l'Unione delle Leghe europee (con parere contrario di quella di A italiana) avrebbe dato l'ok all'Uefa per giocare, alla ripresa delle attività, le gare delle coppe europee anche di sabato e domenica.

Rob.Av.

