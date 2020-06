FORMULA 1

ROMA Steward che potranno intervenire anche da remoto e griglie a numero chiuso. Sono alcune delle novità contenute nei protocolli sanitari di sicurezza da seguire per il contrasto al Covid-19 ratificate dal Consiglio mondiale della Fia in vista dell'inizio della Formula 1, prima gara domenica 5 luglio in Austria.

Si tratta di novità riguardanti varie procedure di gara (come partenza o ripresa della gara dopo uno stop), nonché il podio, la griglia e gli orari di coprifuoco per i team a causa del distanziamento sociale: il giovedì e venerdì potranno lavorare un'ora in più.

Nei casi di insormontabili problemi a viaggiare gli steward potranno operare in remoto. Ma uno dei cambiamenti principali riguarda le procedure sulla griglia di partenza. Alle squadre sarà permesso avere solo 40 membri del personale, un numero che equivale alla metà di quanti ammessi fino ad oggi. Abbreviate le procedure pre-gara, l'uscita dai box sarà consentita fino a 20 minuti prima del via, anziché i soliti 30.

Inoltre, le auto dovranno avere i pneumatici montati cinque minuti prima della partenza (anche in caso di ripartenza dopo una bandiera rossa), anziché tre, ed a quel segnale «il personale di squadra e i carrelli delle attrezzature devono iniziare a lasciare la griglia». Una nuova regola afferma che «quando viene mostrato il segnale di tre minuti, non più di 16 membri del team per ciascun concorrente sono ammessi sulla griglia».

CLAUSOLA PIRELLI

È stata approvata la richiesta di Pirelli per una maggiore flessibilità in termini di tempi di assegnazione degli pneumatici. In precedenza il fornitore doveva nominare i compound con un anticipo sulla gara di 9-15 settimane. Ora questo termine è stato ridotto, «se non diversamente stabilito dalla Fia e con l'accordo del fornitore, a non meno di due settimane prima di ogni evento».

La Fia si è poi preoccupata di definire la cerimonia del podio, per eventi aperti e chiusi, secondo le restrizioni dettate dalla pandemia.

Dal punto di vista regolamentare arrivano modifiche, tra cui - per le stagioni 2020 e 2021 - «aggiustamenti e perfezionamenti» all'elenco dei componenti omologati di recente introduzione ed un ulteriore articolo relativo alla portata del carburante. Per il 2021 ci sono anche perfezionamenti delle restrizioni sui test aerodinamici nei regolamenti sportivi, mentre i regolamenti tecnici includeranno due nuove misure di riduzione dei costi: limitazioni nel numero di versioni del software che una squadra può usare durante una stagione e limitazione nel numero di formulazioni di carburante e specifiche dell'olio motore che possono essere approvate in un anno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA