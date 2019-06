Tacopina indomabile: «Non mi considero in C, può succedere di tutto»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL DOPO GARAVENEZIA In sala stampa grandi protagonisti i due presidenti, divisi dall'epilogo calcistico ma uniti nella protesta contro il sistema Serie B che ha partorito il mostro di questi playout. «Sia chiaro, io non mi considero ancora in Serie C, devono succedere ancora un sacco di cose ha tuonato il patron lagunare Joe Tacopina Non abbiamo ancora smesso di lottare, domani si deve pronunciare il Tar del Lazio, poi ci sarà un'assemblea di Lega per capire cosa succederà all'interno della lega stessa. Inoltre vedremo se il Palermo...