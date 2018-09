Tacco e applausi: Quagliarella, il bomber dei gol d'autore

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PERSONAGGIO(v.zag.) «Quagliarella per il suo gol merita un applauso. Gioca benissimo da tanti anni, poi ora ha esperienza e con maggiore tranquillità». Così Roberto Mancini su Fabio Quagliarella, 35 anni, il miglior bomber della serie A in attività. Sarebbe servito per la qualificazione ai mondiali, considerato che Belotti contro la Svezia rientrava da infortunio e che Gabbiadini non è così aduso a partite importanti. Quel colpo di tacco al Napoli arriva nella settimana della stessa prodezza di Pastore (Roma) all'Atalanta e fa...