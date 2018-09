Tabarez, all'Uruguay fino a 75 anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIAIl primato è di Vittorio Pozzo, 19 anni da ct impreziositi per lo più da due vittorie Mondiali, ma Oscar Tabarez entra di diritto nell'Olimpo dei tecnici di nazionale col rinnovo quadriennale firmato ieri con la federcalcio dell'Uruguay. L'ex allenatore di Cagliari (94) e Milan (96), 71 anni, affetto dalla sindrome di Guillain-Barrè (una patologia che colpisce il sistema nervoso per via batterica o virale e comporta disturbi ai muscoli delle gambe, del tronco e delle braccia) che lo rallenta nei movimenti, dovrà rimboccarsi ancora...