LA STAGIONE

MILANO Cade l'ostacolo più temuto per il destino di Serie A, B e Lega Pro. Il Cts ha accolto la modifica al protocollo richiesta dalla Federcalcio: se un giocatore o un componente dello staff risulterà positivo, finirà in isolamento e verrà messa in quarantena l'intera squadra, che però potrà lasciare il proprio centro sportivo per giocare. La mattina della partita, inoltre, tutti verranno sottoposti a un test a risposta rapida e chi non risulterà negativo, ovviamente, non potrà nemmeno andare allo stadio.

Senza questa modifica, i 14 giorni di quarantena rigidi avrebbero messo seriamente in pericolo il piano di portare a termine i campionati e, non a caso, soluzioni simili o identiche sono state adottate in Spagna e Germania da Liga e Bundesliga.

IL CASO BALOTELLI

Ovviamente perché il sistema sia efficace è essenziale che i giocatori non si prendano rischi nella vita privata e che le società li sottopongano a tutti i controlli. Un caso si è aperto a Brescia fra Mario Balotelli e il club di Massimo Cellino, che nei giorni scorsi ha chiesto la rescissione unilaterale del contratto. «Tutto vero!», ha scritto su Instagram l'attaccante, rilanciando sui social una dichiarazione del suo agente, Mino Raiola: «Stanno discriminando Balotelli, dal Brescia mai un tampone».

Intanto, a metà settimana, prima della serie A, ripartirà la B: fischio d'inizio mercoledì con il recupero Ascoli-Cremonese. Il sipario sulla regular season calerà invece il 31 luglio. Poi spazio a playoff e playout.

