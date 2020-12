LA STORIA

ROMA La finale della Supercoppa Europea e quella del Mondiale femminile sono i suoi biglietti da visita. La considerazione di Roberto Rosetti e la stima di tutti i colleghi maschi la sua forza. Stephanie Frappart, 37 anni, una laurea in Scienze Motorie, due fratelli arbitri e la responsabilità di dirigere il Dipartimento dello Sport Libero di Parigi, domani sera taglierà un altro storico traguardo: all'Allianz Stadium di Torino sarà la prima donna arbitro in una gara di Champions League, Juventus - Dinamo Kiev. Nata il 14 dicembre del 1983 a Val-d'Oise, in Francia, a 13 anni Stephanie già arbitrava e a 28 era nel Championnat National, la terza divisione francese, in un Paese dove la meritocrazia (come ha ricordato la sua assistente, l'italiana Manuela Nicolosi) «vale più delle differenze di sesso».

Che il destino arbitrale della Frappart dovesse segnato da tante prime volte, lo si era capito nel 2014, quando divenne la prima arbitra a dirigere in Ligue 2, campionato maschile. Dalla seconda divisione a quella maggiore il passo è stato lungo 5 anni, ma poi, nell'aprile del 2019, è arrivata la prima di una serie di designazioni in Ligue 1. Direzioni di gara che hanno soddisfatto gli organismi tecnici dell'Aia francese e che non sono sfuggite ai vertici arbitrali dell'Uefa.

IL MONDIALE

Sono così, via via arrivate la promozione in pianta stabile in Ligue 1, per dirigere gare della massima divisione francese con al fianco assistenti maschi. E, poi, l'inserimento nei quadri internazionali degli arbitri Fifa, per dirigere nel calcio femminile. Percorso che ha avuto il suo apice nel luglio del 2019, quando la Frappart viene designata per la finale della Coppa del Mondo Femminile, tra Stati Uniti e Olanda. Al suo fianco, in quella occasione, l'italiana Manuela Nicolosi e l'irlandese Michelle O'Neil. Domani sera, ad aiutare la Frappart ci saranno invece due suoi connazionali, Zakrani e Rahmouni, così come saranno francesci anche gli altri componenti (Var e Avar) della squadra arbitrale di Torino.

R.A.

