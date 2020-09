MERCATO

Dopo quasi due settimane di braccio di ferro, il dietrofront prende corpo: Leo Messi potrebbe restare ancora un anno a Barcellona per poi svincolarsi a parametro zero. Un'ipotesi avanzata già in mattinata dai media argentini che aprivano al nuovo scenario: «Al 90 per cento Messi resta al Barcellona», la sintesi dopo che per quasi due settimane l'ipotesi che la Pulce potesse fare retromarcia dalla sua intenzione di lasciare il club blaugrana, a costo zero, sembrava remotissima. A confermare lo spiraglio, dopo l'incontro con il presidente del Barcellona, Josep Maria Bartomeu, il padre del numero 10, Jorge, che ha risposto così ai giornalisti: «Se stiamo studiando una possibilità per restare? Sì. La riunione con Bartomeu? È andata molto bene». Intanto il Manchester City è disposto ad offrire al fuoriclasse argentino: 700 milioni di euro, 200 subito e il resto per 5 anni di contratto. I primi tre anni Messi li trascorrerebbe a Manchester, con la maglia del City, quindi il trasferimento a New York, dove c'è l'altro City con i colori biancocelesti per chiudere la carriera nel club statunitense della stessa proprietà.

Il mercato entra nel vivo in Italia. A Roma si avvicina il ritorno in giallorosso di Smalling. La formula dell'affare con il Manchester United sarà di nuovo un prestito oneroso con obbligo di riscatto: l'operazione dovrebbe costare in totale sui 12 milioni di euro. Altra operazione virtualmente conclusa è la cessione di Kolarov all'Inter: alla Roma andrà un milione di euro più 500mila di bonus, al calciatore un anno di contratto a 3,5 milioni di euro netti a stagione.

A Trigoria sono ovviamente interessati anche alla vicenda del nuovo centravanti della Juventus. È al momento bloccata la trattativa per Dzeko in bianconero, perché ancora non c'è accordo tra Roma e Napoli per Milik. Per questo Paratici e i suoi collaboratori sono andati anche su Suarez, che deve liberarsi dal Barcellona e dai blaugrana vuole una adeguata buonuscita. Inoltre essendo tra i campioni d'Italia tutti occupati i posti per gli extracomunitari, il PistolEro dovrebbe ottenere il passaporto comunitario (la moglie Sofia Balbi ha origini friulane e i tre figli sono cittadini italiani). In uscita la Juve ha molte richieste per Romero, appena arrivato dal Genoa, e l'Atalanta sembra avvantaggiata per un prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. L'Inter sta stringendo per Vidal e non ha ancora rinunciato a Kantè. Il Milan lavora sempre sulla pista Bakayoko.

