Svitolina piazza il bis nella finale, gara senza storia per la Halep

LA GARA FEMMINILEElina Svitolina piazza il bis nella finale femminile degli Internazionali d'Italia. Come accaduto nella scorsa edizione, la ventitreenne ucraina ha sconfitto in finale Simona Halep in una partita durata poco più di un'ora. Clamoroso in particolare il primo set, vinto dalla Svitolina 6-0 in soli 19 minuti; non è certo usuale, del resto, che una numero 1 del mondo incassi un bagel perdendo in media un gioco ogni 3'. Nel secondo set la rumena ha fatto qualcosa in più, non riuscendo però a conquistare nemmeno una palla break...