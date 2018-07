Svezia-Svizzera, comunque vada sarà sorpresa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'APPUNTAMENTOIkea stavolta promette un trono per la propria selezione, ma gli amanti del cioccolato dei cantoni non intendono ingoiare un amaro boccone. Stoppate le lancette alle 16, a San Pietroburgo si ferma il tempo dei pronostici, d'altronde l'ottavo fra Svizzera e Svezia non potevano prevederlo nemmeno gli astri. Ecco la sfida fra le rivelazioni di questo mondiale: gli elvetici sopravvissuti nel girone con Brasile e Serbia, i nordici addirittura primi in quello che ha stroncato i campioni della Germania. Eppure le diligenti guardie di...