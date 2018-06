Svezia, dopo 60 anni esordio mondiale con vittoria: battuta la Corea del Sud

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PERSONAGGIO/2In Russia splende o sole e Napule: un raggio di Mertens spedisce Panama in un canale più stretto. Lo scugnizzo belga sblocca un esordio complicato all'inizio del secondo tempo ed è una splendida cartolina per Ancelotti, a cui all'ombra del Vesuvio promette altri botti. Tutti aspettavano Hazard o altre stelle, invece ecco la cometa di Dries senza paura, al volo, nel sette. Incredibile la coordinazione da posizione defilata, la bellezza della palombella che stavolta non imprigiona il Belgio, ma lo libera dal male. Il solito...