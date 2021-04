Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

EUROCUP DONNEDal sogno all'incubo in un secondo, l'Umana Reyer accarezza il trionfo in Eurocup ma alla fine ad esultare è Valencia. Nella Final Four di Szekszard, in Ungheria, le orogranata conducono 81-80 al 39'59 quando una magia di Yvonne Anderson (26 punti con 4 assist) indirizza il trofeo verso Venezia. C'è ancora però un secondo da giocare e una rimessa d'attacco per le spagnole: Casas indirizza un lancio in stile football americano...