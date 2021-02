DISCESA FEMMINILE

(bt) Corinne Suter è la nuova campionessa del mondo di discesa femminile. Sull'Olympia delle Tofane la svizzera, già argento giovedì nel superG, ha preceduto di 20 centesimi la sorprendente tedesca Kira Weidle (due terzi posti in Coppa del Mondo in carriera, l'ultimo risalente a oltre due anni fa) e di 37 Lara Gut-Behrami, anch'essa, come la connazionale, al secondo podio a Cortina 2021 dopo il titolo del superG. La Suter riporta il titolo in patria dopo 32 anni (nell'89 trionfò Maria Walliser). «Corinne ha meritato la vittoria - dice la ticinese di stanza a Udine, fra le più amate e apprezzate anche dagli appassionati italiani -. Ha fatto una gara incredibile ed è una delle migliori discesiste del circuito. Io ho commesso un grave errore nella seconda sezione, proprio nel punto in cui sapevo ci si giocava la gara ed infatti è andata così». Assente Sofia Goggia, l'Italia come da previsioni si deve accontentare delle posizioni di rincalzo, con Elena Curtoni ottava a 083, la giovane Laura Pirovano dodicesima a 117, l'altra classe 97 Nadia Delago quindicesima a 142 e Francesca Marsaglia diciassettesima a 154. «Non sono dispiaciuta della mia prestazione, ma è un peccato non essere riuscita ad arrivare in zona medaglia - dice la minore delle sorelle Curtoni -. Le possibilità c'erano, ho provato a giocarmela al massimo, ma è andata così».

