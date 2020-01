MERCATO

MILANO Il calciomercato invernale è agli ultimi fuochi e difficilmente, dopo l'arrivo di Eriksen all'Inter, nelle ultime 48 ore si vedranno colpi indimenticabili. Le società di A sono impegnate soprattutto a sfoltire le rose per riequilibrare conti in bilico e sistemare chi è finito margini del progetto tecnico. Uno degli approdi più gettonati è la Spagna, dove sono diretti Jesus Suso e Alessandro Florenzi. Il rossonero è già a Siviglia, in prestito con diritto di riscatto, che potrebbe trasformarsi in obbligo in caso di qualificazione degli andalusi in Champions, mentre il giallorosso va al Valencia, in prestito secco fino a giugno, quando le due società col giocatore decideranno il da farsi. Alla Roma è intanto arrivato Carlos Perez, attaccante acquistato dal Barcellona, che spera sempre di sistemare in extremis Ivan Rakitic, con Inter e Juventus alla finestra.

Un altro rossonero con le valigie pronte è Piatek, diretto all'Hertha Berlino per una cifra vicina ai 30 milioni, tra parte fissa e bonus, ma in queste ore il Milan porta a casa anche il prestito al Psv Eindhoven di Rodriguez, mentre Krunic interessa al Cagliari. Il club sardo proprio dagli olandesi ha fatto arrivare il centrocampista-attaccante uruguaiano Gaston Pereiro, che potrebbe essere a disposizione già per la gara col Parma, mentre potrebbe saltare l'approdo nell'Isola dello juventino Pjaca. I bianconeri stanno per chiudere la trattativa col Dortmund per Emre Can.

BARAK IN PRESTITO

Il Genoa ha quasi chiuso per ingaggiare l'esterno d'attacco Vittorio Parigini, in scadenza di contratto con i granata, mentre per oggi è atteso in Italia Juan Manuel Iturbe, che arriverebbe in prestito dai messicani Pumas. Il club di Preziosi ha deciso di cedere alla Fiorentina l'attaccante Christian Kouamè, fermo da novembre per infortunio al crociato. La Viola, che sarebbe anche sulle tracce di Paquetà, lavora col Sassuolo per arrivare a Duncan e con la Spal per il difensore Igor, che però è corteggiato anche dal Napoli. Intanto, il club di De Laurentiis ha chiuso a 17 milioni più tre di bonus l'accordo con la Spal per Andrea Petagna, il quale però rimarrà in prestito a Ferrara fino a giugno. Si è rinforzato a centrocampo il Lecce, col prestito fino a giugno dall'Udinese di Antonin Barak.

I soldi girano intanto sempre forte in Premier: il Manchester United verserà la bellezza di 55 milioni allo Sporting Lisbona per il 25 enne centrocampista Bruno Fernandes, ex Udinese e Samp.

